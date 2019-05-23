Ağrı'da trafik kazası: 1 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Eleşkirt ilçesi Abizet köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında İranlı sürücü Tohid Ranjbarsefıdan yönetimindeki TIR direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarparak yan yattı. Kazada yaralanan İranlı sürücü 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Ağrı'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.