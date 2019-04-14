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Ağrı'da trafik kazası kameraya yansıdı

Ağrı’da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası kameralara yansıdı.

Ağrı'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası kameralara yansıdı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda, sürücülerin de dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı.


Ağrı'da bir kavşakta kaydedilen görüntüde can kaybının olmadığı, maddi hasarlı trafik kazası görüntüsünde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu araçların kaza yaptıkları görüldü.

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