Ağrı'da trafik polisleri bayram öncesi emniyet kemeri denetimi yaptı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda eğitici ve bilgilendirici çalışmalar yapıldı. Polisler durdukları sürücülerin ve araçtaki vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, emniyet kemeri, hız kuralları, cep telefonu kullanmamaları, dinlenme süreleri konularında bilgi verdi. Uygulamadan sürücülerin de oldukça memnun oldukları gözlendi. Ayrıca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2023 Yılı Kurban Bayramı Tedbirleri kapsamında kentte faaliyet gösteren otobüs firmaları yetkililerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.