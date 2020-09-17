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Ağrı'da traktör devrildi: 3 yaralı

Ağrı’da saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza saat 05.00 sularında Ağrı Yazılı köyü mevkinde meydana geldi. Mahmut Efe yönetiminde ki 04 AV 851 plakalı saman yüklü traktöre, Ağrı-Erzurum hattında çalışan ve plakası öğrenilemeyen minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile traktör devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ise bölgede trafiğin aksamaması için güvenlik önlemleri aldı.

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