Ağrı'da traktör devrildi: 3 yaralı

Ağrı'da saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza saat 05.00 sularında Ağrı Yazılı köyü mevkinde meydana geldi. Mahmut Efe yönetiminde ki 04 AV 851 plakalı saman yüklü traktöre, Ağrı-Erzurum hattında çalışan ve plakası öğrenilemeyen minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile traktör devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ise bölgede trafiğin aksamaması için güvenlik önlemleri aldı.