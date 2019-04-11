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Ağrı'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" Sergisi açıldı

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi’nde “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” sergisi açıldı.

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nde “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” sergisi açıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik, serginin açılış kurdelesini birlikte kesti. Daha sonra Tekin ve beraberindekiler sergiyi gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. 50 öğrencinin hazırladığı, 20 projenin sergilendiği bilim fuarı 1 gün boyunca açık kalacak.

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