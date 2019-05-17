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Ağrı'da TÜBİTAK Bilim Fuarı

Ağrı Alpaslan Ortaokulu tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.


Ağrı Alpaslan Ortaokulundaki bilim fuarı sergisine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç ve İshak Hasanoğlu, İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 20 farklı proje görücüye çıkarıldı. Fuarın açılış kurdelesini kesen ve eserleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, fuarda emeği geçen okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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