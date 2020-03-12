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Ağrı'da tüm ödüller Hamur'a verildi

Ticaret Bakanlığının Türkiye geneli yaptığı kooperatifçilik konulu resim yarışmasında Ağrı’da ilk üç dereceyi Hamur ilçesindeki öğrenciler aldı.

Ticaret Bakanlığının Türkiye geneli yaptığı kooperatifçilik konulu resim yarışmasında Ağrı'da ilk üç dereceyi Hamur ilçesindeki öğrenciler aldı.


Hamur Osman Gazi Ortaokulu öğrencilerinden Damla Bayram birinci, İrem Karaaslan ikinci ve Sümeyra Dursun üçüncü olurken, Ticaret İl Müdürü Mehmet Şakir Pelit Osman Gazi Ortaokulu'na gelerek öğrencileri tebrik etti. Osman Gazi Ortaokulunda yapılan ödül töreninde İl Müdürü Mehmet Şakir Pelit ve Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç öğrencilere hediyelerini verdi. Törende kısa bir konuşma yapan Şakir Pelit, “Hamur Osmangazi Ortaokulu öğrencilerini tebrik ederim. Ağrı'yı başarılı bir şekilde temsil ettikleri için onlarla gurur duyuyorum.” açıklamalarında bulundu.


İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaya Karakoç da ilçeye bizzat gelip öğrencilere hediyelerini takdim ettiği için il müdürüne teşekkür ederken resimleri çizen öğrencileri, resim öğretmeni Neslihan Yılmazçelik'i, okul yöneticilerini de tebrik etti. Karakoç sözlerini şöyle tamamladı:


"Hamur için gelenek bozulmadı. İl genelinde ilk üç dereceyi kimseye kaptırmadık. Emek, azim, başarı ve haklı gurur bizim. Spotumuzu kullanmaya devam ediyoruz hamurda güzel şeyler oluyor”

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