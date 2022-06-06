Ağrı'da Türkiye Afet Müdahale Planı masabaşı ve saha tatbikatı düzenlendi

Ağrı'da afet ve acil durumlara karşı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masabaşı ve saha tatbikatı düzenlendi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve ana çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde hazırlanan Ağrı Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğinin test edilerek kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Masabaşı ve Saha Tatbikatı” düzenlendi.

Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan, entegre planlama yaklaşımı ve modüler yapısıyla afet sırasındaki operasyon risklerini en aza indirecek şekilde hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı belirlenmiş durumda.Bu çerçevesinde yapılan veVali Varol'un AFAD'da kurulan kriz masasından takip ettiği tatbikatınsenaryosu olarakAğrı'da 5.8 şiddetinde yerin 12 km altında meydana gelen depremde yerleşkesinde bina yıkıldığı bilgisi gelmesi üzerine afet planı çerçevesinde görevli ekiplerin olaya müdahalesi planlandı. Depremin olmasından kısa bir zaman sonra arama kurtarma, sağlık ve güvenlik trafik birimlerinin teknolojik ekipmanlar kullanarak gerçekleştirdikleri müdahalesonucunda afet senaryosu gereği enkaz altında kaldığı öğrenilen vatandaşlardan biri ölü diğeri yaralı olarak çıkarıldı. Yangın ve güvenlik trafik grupları çıkan yangını söndürürken arama kurtarma grubu mahsur kalan vatandaşı binadan aşağıya indirdi. Vatandaşların kurtarılması ve çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından tahliye, barınma, enerji, beslenme ve haberleşme grupları tarafından çadır kurulumu gerçekleştirildi, jeneratör ve mobil internet çalışmaları yapıldı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un AFAD'da takip ettiği tatbikat Ağrı AfetMüdahale Planı çerçevesinde görevli 26 ekip 130 personelin dakika dakika yaşanan gelişmelerle ilgili strateji geliştirerek grup çalışmaları yürütmeleri neticesinde başarı ile sonuçlandı.

Tatbikatta Vali Varol'a; Ağrı Belediye Başkan V. Reşat Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu, Aras Edaş İl Koordinatör V. Yavuz Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin,İl Afet ve Acil Durum MüdürüNecati Oruk, Ağrı Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı, Karayolları 123. Şube Şefi Abdulvahap Akçelik ve Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı eşlik etti.