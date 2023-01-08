Ağrı'da umreye gidecek vatandaşlara seminer düzenlendi

Ağrı Doğubayazıt'tan umre ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek umrecileri bilgilendirmek amacıyla il müftülüğü tarafından seminer düzenlendi.

Ağrı İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek umrecileri bilgilendirmek amacıyla Doğubayazıt Fatih Camii'nde seminer düzenledi.

Seminerde konuşan Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, umrecilere kutsal topraklardaki ibadetleri konusunda önemli hatırlatma ve tavsiyelerde bulunarak "Bu yolculuk herkese nasip olmadığı gibi umreye giden sizlere de tekrarı nasip olmayabilir. Bu bilinçle kutsal beldelerde vaktinizi ibadet ve tövbe ile geçirmelisiniz. Rabbim yapacağınız umre ibadetini kabul etsin."dedi.

Seminer Şube Müdürü Metin Kaçmaz'ın umre yolculuğu esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar konulu sunumuyla devam etti.