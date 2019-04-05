Ağrı'da uygulamalı girişimcilik eğitimleri

Ağrı'da kadın çiftçilere yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması amacıyla "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında Ağrı'da toplam 75 kadın çiftçiye "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verildi.

Eğitim kapsamında Ağrı il merkezi, Diyadin, Eleşkirt, Hamur ve Patnos ilçelerinden 75 kadın kursiyere İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik il merkezinde 2, Patnos ilçesinde 1 olmak üzere toplam 3 sertifikalı, 32 saat süreli, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, eğitim programında yaptığı konuşmada,”Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan/olabilecek genç kadın çiftçilere yönelik faydalı bir eğitim programıdır. Bu program kadın girişimcilerimize tarımsal alanda sürdürülebilir iş olanaklarının oluşturulması, istihdam olanaklarının artırılması ve korunması, kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunması ve farkındalık oluşturulması açısından oldukça önemlidir. "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamda tarımsal üretimde iş gücüne büyük ölçüde katkı sağlayan kadın girişimcilerimize yönelik eğitim çalışmalarımızı bugün neticelendirmekteyiz. Eğitim programının ülkemiz, ilimiz ve kadın girişimcilerimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum'' dedi.