İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt İlçesi’nde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 18 kişinin gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt İlçesi'nde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 18 kişinin gözaltına alındı.


Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen kişi ve kişilere yönelik operasyon düzenlendi.


Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde, 33 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 80 gram kubar esrar, 4 bin 995 adet sentetik hap, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparat, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet 7,65 mm.tabanca fişeği, 3 adet muşta, 3 adet biçak, 18 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildiği açıklandı.


Olay ile ilgili 18 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.