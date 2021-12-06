Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, 9 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı yönünde bilgi ve delil elde etti. Bunun üzerine yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem başlatılan şahıslara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda, 1 kilo 67 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 2 kilo 24 gram Metamfetamin, 2 kilo 6 gram esrar ele geçirildi. 9 şüpheli şahıstan 6'sı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“9 Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı yönünde bilgi ve delil elde edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli şahsa TCK-191 maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem başlatılmış ve yapılan ara yakalamalar kapsamında; 1 kilo 72 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 5 kilo 77 gram Esrar, 17 kilo 44 Gram Metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirilmiştir.

Şüpheli 9 şahsın yakalanmasına yönelik İl Merkezi ve Eleşkirt İlçesi, Antalya ve Erzurum ili Horosan ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalanmış, 1 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

Yakalanan Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramalarında, 1 kilo 67 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 2 kilo 24 gram Metamfetamin , 2 kilo 6 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.

8 şüpheli şahıstan, 1 Şüpheli şahıs savcılıktan serbest,1 Şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest, 6 Şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır.”