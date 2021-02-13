Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, iki ay boyunca süren teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Zanlılar hakkında çıkarılan gözaltı kararı neticesinde zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1,44 gram metamfetamin, 18,38 gram sentetik kannobionid, 14,07 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen maddeler, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ile 28 fişek ele geçirildi. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 12 kişi hakkında ise işlem yapıldı.