Ağrı'da vaka sayıları düştü

Ağrı Valisi Osman Varol, kentte korona virüs vaka sayılarında önemli düşüş sağlandığını belirterek, "Başarı, aldığımız tedbirler ve özellikle vatandaşlarımızın bu tedbirlere uyumunun sonucudur. Ancak salgın henüz bitmedi. Tedbirleri aynı ciddiyet ve duyarlılıkla uygulamaya devam etmeliyiz" dedi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Osman Varol'un başkanlığında düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı ile kurul üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Varol, “Bugünkü İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantımızda Covid-19 pandemisi konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gelinen noktada ilimizin durumunu değerlendireceğiz. Aynı zamanda bundan sonra yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirleri gözden geçireceğiz" dedi.

Ağrı'da korona virüs salgınında kurumların aldıkları tedbirler ve vatandaşların işbirliği ile olumlu sonuçlar alındığını belirten Varol, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda “7 Gün/7 Alan/7 Denetim” sloganıyla bir program dahilinde etkinlikler ve denetimler gerçekleştirileceğini dile getirdi. Planlanan faaliyetlerin vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme, okullarda öğrencilere yönelik farkındalık çalışması, sağlık çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri, Covid-19 vakası ve temaslılarına yönelik denetim faaliyetleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarına yönelik kontrol ve denetim faaliyetleri, restoran, kafe, çay bahçesi, park, bahçe, piknik alanlarına yönelik denetim faaliyetleri şeklinde yapılacağına dikkat çeken Vali Varol, yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin haftanın her günü devam edeceğini kaydetti.

Vali Varol, toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi Ağrı'mızda vaka sayılarında önemli düşüş sağladık. Başarı, aldığımız tedbirler ve özellikle vatandaşlarımızın bu tedbirlere uyumunun sonucudur. Ancak, salgın henüz bitmedi. Tedbirleri aynı ciddiyet ve duyarlılıkla uygulamaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.