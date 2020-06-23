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Ağrı'da vatandaşlar yasağa uydu

Ağrı’da alınan maske zorunluluğu kararının ardından bugün Eski Van ve Cumhuriyet Caddelerine çıkan vatandaşlar, büyük oranda yasağa uydu.

Ağrı'da alınan maske zorunluluğu kararının ardından bugün Eski Van ve Cumhuriyet Caddelerine çıkan vatandaşlar, büyük oranda yasağa uydu.


Bu gün başlayan yasağın ardından caddelerin giriş ve çıkışlarında polis otolarından yaptıkları anonslarla vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran ekipler, caddelere maskesiz giriş yapmak isteyen vatandaşlara ise izin vermedi.


Öte yandan esnaf ve vatandaşlarda alınan maske takma zorunluluğu kararından memnun olduklarını dile getirdi.

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