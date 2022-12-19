Ağrı'da veliler çocuklarıyla aynı sıralarda ders görüyor

Ağrı'da Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde açılan kurslarda veliler, çocukları ile birlikte aynı sıralarda eğitim alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ülke genelinde başlatılan “Aile Okulu Projesi” ile kentte Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan kaygı, öğrencilerin okuldan uzak kalmaları sonucu okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmesi, sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması, öğrencilerin kamu politikalarının uygulama hizmetinden mahrum kalmaları, salgın sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması ve aile içi muhabbet ve sorumluluğun azalması gibi ortaya çıkan sorunların öğretmen, veli ve öğrenci işbirliğiyle aşılması amaçlanıyor. 155 bin öğrencinin bulunduğu ilde açılan kurslarla şu ana kadar 14 bin veliye ulaşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yılsonuna kadar bütün velilere ulaşmayı hedefliyor.

"Hedefimiz bütün velilerimize ulaşmak"

Ağrı Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte Merkez İbrahim Çeçen İlkokulunda açılan kursları ziyaret ederek, velilerle bir araya geldi. Vali Varol, “Aile Okulu Projesi geçtiğimiz yaz başlayan ve özellikle dünyadaki yeni teknolojik ve sosyal gelişmeler ışığında ailelerimizin, çocuklarımızın karşı karşıya kaldıkları bir takım riskleri ve tehditleri bertaraf etmek amacıyla özellikle Covid-19 salgını sonrasında iyice belirginleşen çocuklarımızın iletişim ile ilgili problemleri, özellikle gelecek ve başarı stresi ile baş edebilme noktasındaki sıkıntıları, yine inanılmaz derecede yaygınlaşan teknoloji ve iletişim teknolojisi konularındaki yanlış kullanımların önüne geçebilmeleri ve bunlarla mücadele edebilmeleri için ailelerin de karşı karşıya kaldıkları sorunları aktarabilecekleri ve bunlarla ilgili doğru tavsiyeler alabilecekleri bir mekanizma oluşturmak için geliştirilmiş bir proje. Ben bunun gerçekten çok faydalı olacağına inanıyorum ve bundan sonrasında da eğitim sistemimizin, eğitim mekanizmamızın önemli bir parçası haline geleceğini düşünüyorum. İlimizde de bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii 155 bin civarı bir öğrenci sayımız var. Bu kapsamda hedefimiz bütün velilerimize ulaşmak. Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 14 bin velimize ulaşabildik. Ama arkadaşlarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu nokta da hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bura da gerçekten çok akıllıca uygulamaya konan projede emeği geçen Sayın Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm velilerimizi de bu faydalı ve etkili projeye katılmaları konusunda davet ediyorum“ dedi.

"Birçok konuda eksik olduğumuzu düşünüyorum"

Açılan kursların hem kendileri hem de çocukları açısından iyi olduğunu belirten 3 çocuk annesi Gülistan Kaya ise okul hayatından sonra çocukları ile aynı sıraları paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Hocamız bugün bize anlattıkları konuda beslenme ve hijyen konusunda daha bilgili ve donanımlı aileler olmamız noktasında bize katkı sağladı. Bu konuda ders gördük. Burada öğrendiklerimizi de çocuklarımıza aktarmamız istendi. İlk önce hijyenin başta geldiğini gördük. Malum bir pandemi süreci geçirdik ve hijyen bu hastalıkta çok önemliydi. O yüzden biz çocuklarımızı evde daha iyi yetiştirebilirsek her konuda öğretmenlerimize de daha çok yardımcı olabiliriz. Bu hastalıkların ve teknoloji bağımlılığının önüne geçebiliriz. Şu an eğitimlere yeni başladığımız için hijyen konusunu işledik. Ki bence çok önemli bir konu. Bu eğitimlerinde gerçekten hem bizler hem de çocuklarımız için çok iyi olacağını düşünüyoruz. İllaki çoğu konuda bilgimiz var ama bir o kadar da eksik olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden çok faydalı eğitimler olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.