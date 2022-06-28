Ağrı'da virajı alamayan araç takla attı

Ağrı'da virajı alamayarak yoldan çıkan araç takla attı, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yazıcı Barajı istikametinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Çetin A. idaresindeki 06 CAZ 192 plakalı araç, virajı alamayınca yoldan çıktı. Yoldan çıkan ve takla atan araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü Çetin A. ise yaralı olarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.