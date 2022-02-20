Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çetin kış şartlarının hakim olduğu Ağrı'da, jandarma, Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ile Kızılay ekipleri, yaban hayvanları için doğaya 500 kilo yem bıraktı.

Yaban hayvanlarının fazla olduğu Hamur ile Tutak ilçeleri arasındaki dağlık bölgeye giden ekipler, karla kaplı bölgede yürüyerek belirledikleri noktalara yem bıraktılar. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Türk Kızılay gönüllüleri, karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede yemleme çalışması yaptı. Arazide dizlerine kadar kara batan görevliler, alana yem bıraktı.