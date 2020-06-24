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Ağrı'da yapılması planlanan projeler başlıyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından kentte daha önceden yapılması planlanan belediye binası, ordu evi, ahırlar ve Murat Vadi projelerinin yapımına başlanacağını duyurdu.



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapılacak yeni projeler hakkında müjdeler verdi. Başkan Sayan, ”Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve ilgili genel müdürleriyle verimli bir çalışma yaptık. Belediye binası, Ordu Evi, Ahırlar ve Murat Vadi projeleri, Fırat ve 100. yıl kentsel dönüşüm projelerine başlıyoruz. Ayrıca gerekli araçları aldık. Teşekkürler Sayın Bakanım.” ifadelerini kullandı.

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