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Ağrı'da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ağrı’da ehliyetsiz sürücünün dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basıp otomobili ile bir evin bahçesine düşmesi ile meydana gelen kazanın görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağrı'da ehliyetsiz sürücünün dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basıp otomobili ile bir evin bahçesine düşmesi ile meydana gelen kazanın görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.


Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağ kenarında ilerleyen otomobil sürücüsünün, geldiği kavşakta dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basarak, karşıda bulunan evin yaklaşık 3 metre yükseklikte olan bahçe duvarından aşağıya düştüğü görülüyor.


Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak Ağrı devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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