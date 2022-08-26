Ağrı'da yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları

Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, şube müdürü İbrahim Okutucu ile birlikte "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" çerçevesinde il merkezindeki okullarda yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını yerinde denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul yöneticilerinden okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra il merkezindeki okulların bünyesinde açılacak anasınıflarını inceleyen Kökrek,"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi ile il genelindeki okullarımızın bakım ve onarımları yapılmaktadır. İl merkezindeki okullarımız bünyesinde yeni açacağımız 6 anasınıfının alanları ve sınıflarını inceledik. En kısa zamanda bakım, onarım ve donatımları yapılacaktır. Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tüm okullarımız hazır olacaktır" dedi.