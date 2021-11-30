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Ağrı'da yeni tekstil yatırımı için imzalar atıldı

Ağrı’da birçok kişinin istihdam edileceği yeni tekstil yatırımı için imzalat atıldı.

Ağrı'da birçok kişinin istihdam edileceği yeni tekstil yatırımı için imzalat atıldı.


Tekstilkentte birçok vatandaşın istihdam edileceği üretim tesisinin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende imzalanan protokolle tesis Ret Grup Tekstile tahsis edildi.


Kentin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak hayırlı işlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, vatandaşlara hayırlı olması temennisi ile protokolü imzaladı.


Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen Protokol İmza Töreni'ne Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve Ret Grup Tekstil yetkilileri katıldı.

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