Ağrı'da yeniden canlanan doğa büyülüyor

Ağrı'da baharın gelmesiyle canlanan doğa görenleri büyülüyor.

Ağrı'da uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle yeniden canlanan doğa, manzarasıyla hayran bırakıyor. Yol kenarındaki tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan çiçekler doğaya eşsiz bir güzellik katarken, yeşil yapraklarla bezenmiş ağaçlar ise seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor.

Doğanın yeniden canlandığını söyleyen Vatandaşlardan Orhan Doğan, “4 ay süren kışın ardından köye gelelim dedik. Yol kenarında kardelenleri gördük. Doğa yeniden canlanmış. Bizler de biraz fotoğraf çekildik” dedi.