Ağrı'da Yıldız Kız- Erkek Futbol Grup Müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ağrı'da düzenlenen Okullar arası yıldızlar Kız-Erkek Futbol Grup Müsabakaları başladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Lütfü Yiyenoğlu Şehir Stadyumu ve Amatör Sahada oynanacak olan müsabakalarda 10 kız ve 12 erkek takımı olmak üzere 360 sporcu mücadele edecek. 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanacak olan grup müsabakalarında; Ardahan, Bayburt, Van, Hakkâri, Kars, Muş, Iğdır, Bitlis, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum ve Ağrı illeri mücadele edecek. Kız takımları müsabakaları Lütfü Yiyenoğlu Şehir Stadyumunda, Erkek takımları müsabakalarını Amatör sahada yapacak. Müsabakalar öncesinde Şehir stadyumunda açılış seremonisi yapıldı. Müsabakaların açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Antrenörler ve sporcular katıldı. Müsabakalar öncesinde Spor Şube Müdürü Cemil Budak, tüm kafilelere başarı dileklerinde bulundu.

Ağrı-Doğubayazıt Suluçem YBO ile Diyarbakır- Kayapınar Akşemsettin Ortaokulu günün ilk maçında karşılaştı.

Müsabaka sonucunda Diyarbakır ekibi rakibini 1-0'lık skor geçmeyi başardı.