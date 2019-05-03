Ağrı'da yılın ilk tohumları ekildi

Ağrı'da uzun süren kış mevsiminin ardından karların erimesi ve baharın gelmesiyle birlikte Ağrılı çiftçiler yılın ilk tohumlarını tarlalarına ekmeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi ve Ağrı'da yılın büyük bir bölümü topraklar karlar altında kalırken, bu yıl daha da uzun süren kışın ardından karların ermesi ile birlikte çiftçiler tarlalarını ekmeye başladı.

Tohum ve gübreleri römorklara yükleyen çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte arazinin yolunu tutup toprağa ekiyor.

"Bu yıl kar her sene ye göre daha da geç eridi''

Toprağa tohum ekimi yapmak için Yukarı Ağadeve Köyü'ndeki tarlasına giden çiftçi Engin Aslankılıç, "Bizim memleketimizde kış çok uzun sürüyor. Çoğu yerde kar hala var. Hasata yakın zamanken biz daha yeni toprağımızı sürüp ekmeye başlıyoruz. Bunun sebebi burada kış çok uzun sürüyor. Neredeyse altı ay kar var buralarda. Hala erimeyen yerler var. Bu yıl kar her sene ye göre daha da geç eridi. Nisan ayı bitti biz yeni ekiyoruz. Umarım hasat zamanı bu kadar geç olmaz'' dedi.

"Hep birlikte girdiğimiz bu dar boğazdan üretmekle çıkalım''

Aslankılıç, "Belki buralarda hava ve iklim şartlarından dolayı istediğimiz verimi almayabiliriz. Ama yine de elimizden ne geliyorsa üretim anlamında yapmalıyız. Bu yıl gördük ki toprağı ekmezsek, uğraşmazsak patates, soğan, buğday alıp başını gidiyor. Bunun önüne ancak üretmekle, ekmekle, toprağı işlemekle geçebiliriz. Bunun için bütün çiftçilerimize sesleniyorum. Her kes elinden geldiğince toprağını eksin ve uğraşsın. Hep birlikte girdiğimiz bu dar boğazdan üretmekle çıkalım. Devletimiz de bize bu konuda destek olsun istiyorum'' ifadelerini kullandı.

"Tarlalarımızı boş bırakmak istemiyoruz"

Ağrı'da ürün yetiştiriciliği üzerindeki iklim koşulları ve uzun süren kış mevsiminin etkisine değinen çiftçi Eyüp Kaya ise yılda en fazla bir kere mahsul alabildiklerini dile getirdi.

Son zamanlarda artan gübre ve mazot fiyatlarından yakınan Kaya, “Bu sene her seneye göre biraz daha geciktik. Umudumuz var. Tarlalarımızı boş bırakmak istemiyoruz. Gübre mazot fiyatları oldukça artmış durumda. Çiftçi şu anda ekmekte zorlanıyor. Çoğu çiftçi olarak harç borç içindeyiz. Çoğu kredili makine, araç, ekipman almış. Artan fiyatlardan dolayı işin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Ama buna rağmen çiftçiler olarak tarlalarımızı da boş bırakmak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi patates, soğan üreticilerinin çoğu kimisi ekti. Ancak kurtardı. Kimisi de satıp zarar etti. Biz bu senede ekiyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlı olur. Umudumuz var inşallah çiftçimiz için hayırlı uğurlu olur. Biz ekiyoruz ama bize gerekli desteklerinde sağlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.