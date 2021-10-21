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Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü

Ağrı’da, Ahmed-i Hani Havalimanının altyapı sorunu çözüldü.

Ağrı'da, Ahmed-i Hani Havalimanının altyapı sorunu çözüldü.


Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın havalimanı yönetimiyle yaptığı ortak çalışmalar sonucunda çözüme kavuştu.


Belediye Başkanı Savcı Sayan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Yıllardır çözülemeyen havaalanımızın bin 400 metrelik alt yapı sorununu havaalanı yönetimi ile birlikte yaptığımız ortak çalışmayla gidermiş olduk. Belediyemiz su ve kanal emekçilerine ve havaalanı müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

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