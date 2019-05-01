Ağrı'da yılsonu sergisi

Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Özlem Çeçen ve Neriman Karakoç, şube müdürleri, kurum müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Giyim üretim teknolojisi, el sanatları teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin hazırlamış oldukları ürünlerin yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü. Katılımcılar tarafından serginin gezmesinin ardından okul bahçesinde Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. Program sonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.