Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ağrı'da dün sabah başlayan kar yağışı merkeze bağlı birçok köyde etkili olurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Dün sabah saatlerinde Ağrı kent merkezinde etkili olan kar yağışı birçok köyde de etkisini arttırdı. Yağan karla birlikte her taraf beyaz örtü ile kaplandı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, köylerde vatandaşlar evlerinin önünde biriken karı küreklerle temizledi.

Dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirten Selçuk Karaca adlı vatandaş, “Dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 30 santimetre kar yağmış. Kış mevsimiyle birlikte özellikle ulaşım noktasında çok zorluk yaşayabiliyoruz. Kent merkezine gidiş gelişlerimizde aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu mevsimde yaşadığımız zorluklar genelde bunlar oluyor. Dünden beri aralıksız yağan kar bu şekilde yağmaya devam ederse karın boyu bir metreyi bulabilir” dedi.

"Karın yağması bereket getiriyor"

Kar yağışı nedeniyle kış mevsiminde zorluklar yaşasalar da kış mevsimini sevdiklerini belirten Karaca, “Karın yağması beraberinde zorlukları getirse de faydalı olan noktaları da var. Karın yağması bereket getiriyor. Aynı zamanda her tarafı beyaz örtüyle kaplayarak ortaya muazzam bir görüntünün çıkmasını sağlıyor. Sıcak mevsimler sonrasında insan kışı özleyebiliyor. Halimizden memnunuz yani” diye konuştu.