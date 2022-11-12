İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da yoğun sis etkili oldu

Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Soğuk havanın iyice etkisini hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyir etti. Etkili olan sisle birlikte kent merkezinde bulunan camii, sis bulutları arasında kaybolurken ortaya güzel manzaralar da çıktı.

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