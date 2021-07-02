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Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 27 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt ilçesi Kayadibi mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulans helikopter ve ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.


Otobüste eğitim öğretim döneminin sona ermesi sebebiyle çoğunlukla öğretmenlerin bulunduğu belirtildi.

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