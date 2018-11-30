Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki 04 P 5678 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Patnos, Ağrı ve Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.