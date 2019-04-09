Ağrı'da yöresel lezzetler buluştu

Türkiye'nin farklı şehirlerinin yöresel lezzetleri, ‘Yöresel Lezzetler Festivali' ile Ağrı'da buluştu.

Organizatör Hasan Hüseyin Ayten tarafından düzenlenen Yöresel Lezzetler festivaliyle, Türkiye'nin birçok farklı şehirlerindeki farklı lezzetler, Ağrı'ya getirilerek halka tanıtılıyor. Erzurum Caddesinde bulunan Kızılay Şube Başkanlığı bahçesinde stantlar kurularak düzenlenen festival, halk tarafından ilgiyle karşılanıyor. Organize edilen festivale farklı şehirlerden gelen esnaflar Malatya'dan kayısı, Gümüşhane'den pestil, Afyon'dan sucuk, Trabzon'dan peynir, Hatay'dan karadut gibi daha birçok farklı şehirden farklı ve tescilli ürünler getirerek Ağrı'da satışa sundu.

“Ürün çeşitlerimiz ilerleyen süreçte daha da artacak'”

Konuyla ilgili bilgi veren festival sorumlusu Hasan Hüseyin Ayten, festivalin hem Ağrı halkı için hem de şehir dışından satış yapmaya gelen esnaf için avantajlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye'nin belli bölgelerinde yerel olan ürünleri Ağrımıza getirdik. Özellikle Afyon sucukları, Malatya pazarı, Trabzon ekmeği, Balıkesir zeytin ve zeytinyağları ve daha sayacağım farklı birçok ürün şuanda tezgâhlarımızda bulunmakta. Ürün çeşitlerimiz ilerleyen süreçte daha da artacak.”

“Hepsi orijinali katkı maddesinden uzak, birebir doğal ürünlerdir”

Gerekli izinleri aldıktan sonra açılışı yaptıklarını söyleyen Hasan Hüseyin Ayten, Kan Merkeziyle sözleşme imzalayarak bağış şeklinde hesaplarına para yatıracaklarını dile getirdi. Ayten, ‘'Ürünlerimizin tamamı tescillidir. Ağrı halkı fuarımıza geldiği zaman kendileri de görecektir. Hepsi orijinali katkı maddesinden uzak, birebir doğal ürünlerdir'' diye konuştu.

Bu düzenlemeyle birlikte Ağrı'da beşinci kez Yöresel Lezzetler Festivali düzenlediklerini belirten Ayten, festivalin yeni düzenleme ve etkinliklerle beraber belli aralıklarla devam edeceğini söyledi. Ayten, fuar süresince Ağrı'da 17 gün kalacaklarını söyleyerek, ‘'Buradan sonra başka bir yerde bir etkinliğimiz daha var ama Ramazan Ayı'nda inşallah geri geleceğiz Ağrı'ya. Burada 30 gün boyunca bir etkinlikler yapacağız. Hem Ramazan etkinliği hem de fuar tarzında olacak'' dedi.

'17 günlük fuarımıza herkesin gelmesini istiyoruz

Fuarda yapılacak etkinliklerden bahseden Ayten, Ağrı halkına hafta sonu mıhlama dağıtımı yapılacağını belirterek, “Fuarımızın ilgi görmesi için hafta sonu Ağrı halkına bir tona yakın mıhlama dağıtacağız. Herkes davetlidir. Reklamlarımızı da yaptık. Arabayla sesli anons yapıyoruz. Fuar sonuna kadar sürekli dolaşacak kentte. 17 günlük fuarımıza herkesin gelmesini istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

‘'Bi Dünya Eğlence'' sloganıyla 4 Nisan'da başlayan festival, 21 Nisan'a kadar devam edecek.