Ağrı'da yüzme müsabakaları yapıldı

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılı etkinleri kapsamında Yüzme müsabakaları yapıldı. Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yüzme yarışmalarında 100'e yakın sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen yarışmaları, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, Ağrı Kız Yurdu Müdiresi Nazan Dilan Demircan yanı sıra öğrenci velileri izledi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını; Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, Ağrı Kız Yurdu Müdüresi Nazan Dilan Demircan ve öğrenci velileri tarafından takdim edildi.