Ağrı'da zeka oyunları ve okuma salonu açıldı

Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, hayırseverler tarafından okulda oluşturan zeka oyunları ve okuma salonunun açılış kurdelesini kesti. Zeka oyunları ve okuma salonunu gezen ve okul yöneticilerden bilgi alan Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.