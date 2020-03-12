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Ağrı'da zincirleme trafik kazası

Ağrı Merkez Yaşar Kemal Caddesi’nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ağrı Merkez Yaşar Kemal Caddesi'nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Yaşar Kemal Caddesi üzerinde seyreden öğrenci servisine bir otomobil arkadan çarptı. Başka bir otomobilin daha karıştığı trafik kazasında, öğrenci servisinde bulunan üç öğrenci hafif şekilde yaralandı.


Yaralanan öğrenciler haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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