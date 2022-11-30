İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ağrı’da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ağrı'da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Ağrı'nın merkeze bağlı Atalay caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Demir'e çarptı. Kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin çarptığı Yaşar Demir'in takla attıktan sonra yere çarptığı görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.