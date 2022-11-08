İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'daki kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün 2 tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 8’e yükseldi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün 2 tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.


Ağrı'nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsünün iki tıra çarpması sonucu alev almasıyla 7 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Muhlise Işık (77) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işık'ın da yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

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