Ağrı'daki okullarda ‘Organik Kantinler' dönemi

Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Ağrı Merkez Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerle bir araya gelerek, çeşitli ikramlarda bulundu.

Okulda hazırlanan yöresel ürünler stantlarını gezip, öğrencilerle birlikte Yerli Malı Haftasını kutlayan Tekin, okulda kurulan Organik Kantinle birlikte öğrencileri, şeker ve hazır ambalajlı, sağlığa zararlı ürünlerden uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Tekin, Organik Kantin uygulamasını il genelindeki bütün okullara yaymayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Biz kantinlerimizde özellikle meyvelerin bulunmasını istiyoruz. Geçen yıldan beri okullarımızda bu uygulamaya gittik. Özellikle öğrencilerimiz bu kantinlerimizden kendileri gelip, kendi harçlıkları ile istedikleri meyveleri almaları çok güzel. Bu durum çocukların gelişmesi anlamında bizim için önemli. Yerli Malı Haftası'nda böyle bir etkinliğinde olması çok önemli. Biz okul kantinlerimizde zaten kesinlikle zararlı yiyecek içecek şeker gibi gıdaların satılmasına kesinlikle izin vermiyoruz. Biz okul kantinlerimizde daha çok sağlıklı özellikle meyve ağırlıklı ürünlerin olmasını işitiyoruz. İnşallah bu uygulamayı bütün okul kantinlerimizde hayata geçireceğiz.”