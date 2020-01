Ağrı'daki STK'lardan İdlib için yardım çağrısı

Ağrı'da faaliyet yürüten çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramı için yardım çağrısında bulundu.

Ağrı Merkez Kağızman Caddesi'nde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşu Tmsilcileri, İdlib için başlattıkları yardım kampanyasına destek olunması için destek çağrısında bulundu.

“Dünya Suriye'de 21. Yüzyılın en acımasız insanlık dramını film seyreder gibi yalnızca izlemekle yetiniyor“

STK'ların ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında, dünyanın idlib'deki drama sessiz kaldığına dikkat çekilerek: “Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası ne yazık ki şimdiye kadar 500 binden fazla kişi hayatını kaybederken 2 milyon kişi sakat kaldı, milyonlarca Suriyeli evlerini terk edip göç etmek zorunda kaldı. Tüm Dünya Suriye'de 21. Yüzyılın en acımasız insanlık dramını film seyreder gibi yalnızca izlemekle yetiniyor. Onlarca devletin kozlarını paylaştığı vekâlet savaşları yürüttüğü bu coğrafya bizim kökleri çok derinlere dayanan kader ve keder birlikteliğimizin olduğu ana yurtlarımızdan biridir“ denildi.

“Şehrin merkezi ve kırsalı adeta can pazarına dönmüş, bombardımanda binlerce kişi yaşamını yitirmiştir“

Suriye'de savaşın başladığı ilk günden beri kadınların, çocukların, masum sivillerin yaşadıkları acıların insanlığını yitirmemiş her kesin vicdanına dokunduğu belirtilen aaçıklamada, Türkiye halkının 9 yıldır savaş mağduru olan Suriye için insanlık görevini yerine getirdiğine dikkat çekilerek, “Özellikle Ülkemiz idarecilerinin büyük bir gayret göstererek bu kirli ve acımasız savaşın en büyük mağduru olan sivillerin, kadın ve çocukların daha fazla acı çekmemesi için çatışmasızlık ilan edilen bölgelerden biridir İdlib. Ancak maalesef Suriye rejimi ve destekçisi olan Rus kuvvetleri son dönemde İdlib şehrini ele geçirmeye yönelik hamlesiyle şehrin merkezi ve kırsalı adeta can pazarına dönmüş, bombardımanda binlerce kişi yaşamını yitirmiştir. Yalnızca son bir ay içerisinde bu bölgede 2000'e yakın çocuk ve kadın katledildi. Yoğun bombardıman sebebiyle İdlib'in güneyinden kuzeyine büyük bir göç başlamış ve Aralık 2019'dan bu yana 400 bin insanın Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldığı görülmüştür. Can havliyle yanına hiçbir eşyasını alamadan ülkemizin sınırlarına doğru göç etmek zorunda kalan kadın ve çocukların, birçoğunun yalın ayaklı ve ağır kış şartlarına rağmen düzgün bir kıyafeti, yiyecek bir yemeği ve barınacak bir sığınağı olmadığına hepimiz şahitlik etmekteyiz. Bugün bu kardeşlerimiz bir kez daha insanlığımıza ve kardeşliğimize ihtiyaç duyuyorlar. 9 yıldır olduğu gibi yine acımasızca saldırılara maruz kalan bu insanların ülkemizin sınırlarına güvenli alanlara göç etmekten başka çareleri yok“ ifadelerine yer verildi.

“Vicdansızlara inat, bizler yeryüzünün vicdanı olalım ve kardeşlerimize ayni ve nakdi yardımlarımızla sahip çıkalım“

İdlibli mazlumların yeni göç dalgasıyla evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve sığınacak bir yer bulamadıkları için kışın soğuk günlerinde donma tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bombaların altından kaçan on binlerce sivil, her şeye rağmen ayakta kalabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini bekliyor. Çocukların donma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bu insanlık dramına sessiz kalmamalıyız. Ülke olarak dünyanın birçok yerindeki mazlum coğrafyalara ve mağdur insanlara yardım elimizi uzattık ve uzatmaya devam ediyoruz. Bizler de Ağrı'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve vicdan sahibi insanlar olarak diyoruz ki, gelin yeryüzünde fesat çıkaranlara, savaş çıkaranlara, kandan ve savaştan beslenenlere inat, insanları yerinden yurdundan edip ölüme terk edenlere inat, vicdansızlara inat, bizler yeryüzünün vicdanı olalım ve kardeşlerimize ayni ve nakdi yardımlarımızla sahip çıkalım. Şunu unutmamalıyız ki, göç eden bu insanların birçoğu kısa zamanda geri dönemeyecek. Dolayısıyla kışın ayazında, yağmur ve çamurla mücadele eden, çoluk çocuk yollara düşen kardeşlerimiz için tüm halkımızı az çok demeden mutlaka bir şekilde yardım yapmaya çağırıyoruz. duyarlı Ağrı halkımızın bu yardım çağrımıza gerekli desteği vereceğine inanıyoruz. Bombalardan kaçıp canını kurtaran bu çocuklar soğuktan donarak ölmesin“