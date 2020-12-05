Ağrı'daki yangından yaralı olarak çıkarılan 6 yaşındaki Burak Murat tedavi altına alındı

Ağrı'da elektrikli sobadan kaynaklanan yangında babası tarafından yaralı olarak kurtarılan Burak Murat(6) hastanede tedavi altına alındı.

Ağrı'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu Güvenlik görevlisi Özgür Murat 3 çocuğunu yangından kurtardıktan sonra içerde kalan 2 çocuğunu kurtarmak için tekrar eve girdi ancak içerdeki 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Yangından babası tarafından yara almadan kurtarılan 10 yaşındaki Ecrin ile 3 yaşındaki Ecenur'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 6 yaşındaki Burak Murat ise yanan evden yaralı olarak çıkarıldı. Tedavi için Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Burak'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.