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Ağrı'dan Eyof'a 4 sporcu katılım sağlıyor

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kayaklı Koşu sporcuları 2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF)’ta temsil edecek.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kayaklı Koşu sporcuları 2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF)'ta temsil edecek.


2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF), 9-16 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek. Düzenlenecek olan 2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivaline Ağrı'dan Kayaklı Koşu kategorisinde 4 sporcu mücadele edecek.


Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde 8 branşta düzenlenecek organizasyonda 48 ülkeden 14-18 yaş grubunda yaklaşık 1500 sporcu mücadele edecek.


İki yılda bir düzenlenen EYOF'a Türkiye Kayak Federasyonu'ndan 4 branşta (Alp Disiplini, Biatlon, Kayaklı Koşu ve Snowboard) toplam 25 sporcu yer alacak. Tüm hazılıklarını tamamlayan Milli takım sporcuları bugün Bosna Hersek'e hareket gitti.


Ağrı'dan EYOF'a katılacak Türk sporcuların isimleri şöyle:


KAYAKLI KOŞU: Fatma Yavuz, Mehmet Türün, Salih Can Duman, Cihan Kartal.

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