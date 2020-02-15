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Ağrı'dan İdlib'e kardeşlik eli

Ağrı İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle temin edilen insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Suriye’nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ağrı İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle temin edilen insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Yardımlarla ilgili bilgi veren İl Müftüsü Tandoğan Topçu, “İç savaş sebebiyle evlerini yurtlarını bırakmak zorunda kalan binlerce Suriyeli bu kış gününde mağdur ve mazlum olarak büyük sıkıntı içerisinde yardımlarımıza ihtiyaç duyarak Ülkemiz sınırlarında konaklamak zorunda kalıyorlar. Gelme sebepleri hayatta kalmak. Suriyeli kardeşlerimiz için Türkiye'de vicdanlı, insaflı ve mazlumun yanında olan milletimizin destekleriyle temin edilen insani yardım malzemelerini İdlibli Müslüman kardeşlerimize ulaştıracağız. Ağrı Müftülüğü olarak tüm din görevlilerimizle mazlumların yanında olmak için gerekli tüm adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Yardım kampanyasına destek sağlayan herkesten Allah razı olsun” dedi.


Gıda ve giysi malzemelerinin bulunduğu tır, düzenlenen tören ile dualarla İdlib'e gönderildi.

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