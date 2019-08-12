Ağrılı Asel Damla bebek İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Ağrı'da ikamet eden ve ilk ilik nakli ameliyatı başarısız olan Asel Damla bebek için yardım kampanyası başlatıldı.

Ağrılı Anak ailesinin son çocuğu olan 1 buçuk yaşındaki Asel Damla, geçtiğimiz yıl babasının tüm imkânlarını kullanarak ameliyat ettirmesinin ardından hayata tutunmaya çalışmıştı. Ancak geçen birkaç aylık zamanın ardından yapılan ilik naklinin başarısız olduğu açıklanmıştı. Asel Damla için aranan uygun ilik kısa zamanda bulunmasına rağmen bu defa imkanlarını tüketen aile İstanbul'da yapılacak ikinci nakile gidememişti. Olayın duyulmasının ardından Köy Okulları Yardım Projesi ekibi aileyi ziyaret ederek destek ziyaretinde bulunmuştu.

Kampanya Başlatıldı;

Aile ile görüşmelerinin ardından sosyal medya hesaplarından hemen yardım kampanyası başlattıklarını belirten Köy Okulları Yardım Projesi Yöneticisi Cafer Canşi, kısa zamanda iyi dönüşler aldıklarını söyledi. Almanya Ağrılılar Derneği'nin destek amaçlı kampanya başlatarak 6 bin TL'yi hemen ailenin hesabına gönderdiğini dile getiren Canşi “Ailenin ameliyat sürecinde İstanbul'da kalması için Bahçelievler'de bir iş adamımızdan aileye destek sözü aldık. Umarım Kısa sürede Asel Damla'nın ilik nakli olması için gereken desteği toplarız. Aileye destek olmak isteyen herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşan herkesi direk aileye yönlendiriyoruz. Bizler kesinlikle para kabul etmiyoruz. Biz sadece bu konuda aracılık ediyoruz. Bu güzel bebeğimizin yaşaması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.