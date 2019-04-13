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Ağrılı başarılı sporcular Milli Eğitim Müdürü Tekin'i ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, atletizm dalında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.


Ahmet Alagöz Ortaokulu'nda öğrenim gören ve atletizm dalında dereceye giren öğrenciler, okul müdürü Cengiz Polat, okul müdür yardımcıları Ali Ulutaş ve Mehmet Fidan ile beden eğitim öğretmeni Esra Ulutaş ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ettiler. Okul idarecileri, beden eğitim öğretmeni ve öğrencileri tebrik eden Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin katılacağı müsabakalarda Ağrı'yı en güzel şekilde temsil edeceğini belirten Tekin, her zaman öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

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