Ağrılı bedensel engelli yüzücüden 4 altın madalya

26-29 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Alanya'da düzenlenen okul sporları Türkiye yüzme şampiyonasına katılan Ağrılı sporcu Süleyman Emin Erim, 4 farklı mesafe ve stilde gençlerde Türkiye şampiyonu oldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ücretsiz açılan yüzme kursuna gelen ve 1,5 sene eğitim alan Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi öğrencisi Süleyman Emin Erim, azmi ile büyük beğeni topladı.

Sporcu Süleyman Emin Erim, 100 m serbest, 50 metre serbest, 50 metre sırt ve 200 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

Ağrı'dan ilk defa bedensel engelli bir sporcu yüzme müsabakalarında 4 farklı branşta şampiyon oldu. Bu büyük başarıya imza atan Sporcu Süleyman Emin Erim, antrenörü Gökhan Şengül ile birlikte Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret etti.

Elde edilen başarıdan dolayı sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden İl Müdürü Demir, “Bünyemizde açılan yüzme kursuna gelen Süleyman Emin Erim, kısa sürede yüzmeyi çok sevdi. İl düzeyinde yapılan yarışmalarda elde ettiği başarılar, onu yüzme sporunu daha çok sevdirdi. Sporcumuz antrenörümüz eşliğinde her gün kendisi için özel hazırlanan program ile üst düzeyde sporcu olma yeteneğine sahip oldu. Antalya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılan Erim,4 farklı kategoride 4 altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Hiçbir engel büyük başarılara engel değildir. Sporcumuzu öncelikle azminden dolayı ve elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum, inşallah daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

Antrenör Gökhan Şengül ise yapmış olduğu açıklamada, “Sporcum Süleyman Emin Erim, yüzme sporuna sağlığı için katıldı. Daha sonra antrenmanlarda Erim'in çok başarılı bir sporcu olabileceğini gördüm. Onun için özel programlar hazırladık. 1,5 sene gibi kısa bir zamanda da tam istediğimiz gibi bir sporcu oldu. Katılmış olduğumuz ilk yarışmada bizleri mahcup etmedi ve 4 farklı kategoride altın madalya kazandı. Hedefimiz ise S5 kategorisinde dünya ve Avrupa barajlarını aşıp ülkemizi yurt dışında temsil etmektir” dedi.

Süleyman Emin Erim, “Öncelikle yüzme kursuna sağlığım için geldim. Doktorların yüzmeden sonra vücudumun daha da güçlü olduğunu söyledi. Buda beni mutlu etti. İnşallah S5 kategorisinde dünya ve Avrupa barajlarını geçip ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Çıkmış olduğum bu zorlu yolda yanımda olan en başta Gökhan hocama teşekkür ederim. Bize maddi ve manevi destekleri olan İl Müdürümüz Cihan Demir'e çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.