Ağrılı çiftçiler kuraklığın gölgesinde mesaiye başladı

Ağrı'da kışı kurak geçiren çiftçilerin yoğun mesaisi başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan tarımla uğraşan Ağrılı çiftçilerin tohum ekme mesaisi başladı. Kurak geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler, tarlalarını sürmek ve tohum ekimi için tarlarının yolunu tuttu.

Satın aldıkları tohum ve gübreleri römorklara yükleyen çiftçiler, günün erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutup traktörün arkasına bağlanan mibzerlere yükledikleri tohumları toprağa ekiyor.

Eğribelen köyünde yaşayan Eray Güneş, yağışların az olması ve iklim değişikliği nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 500 dönümlük bir alanımız var. Bu sene kar olmadığı için erkenden ekmeye başladık. Tarla ekimi zor bir iş. Birçok işlemden geçiyor" ifadelerine yer verdi.