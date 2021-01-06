İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi

Ağrı’da çocuklar, kendilerince oluşturdukları kayak pistinde poşet üzerinde kayarak doyasıya eğlendi.

Ağrı'da çocuklar, kendilerince oluşturdukları kayak pistinde poşet üzerinde kayarak doyasıya eğlendi.


Ağrı'nın merkeze bağlı Aşağı Küpkıran Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kendi imkânlarıyla bir tepe üzerinde oluşturdukları pistte poşet üzerinde kayarak doyasıya eğlendi. Mahallelerinde bulunan bir tepeyi kendileri için kayak merkezi haline getiren çocuklar, kızakları olmadığı için evlerinden getirdikleri poşetler üzerinde saatlerce kayak yapmanın keyfini çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.