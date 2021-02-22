Ağrılı dağcılar Bubi Dağına kış tırmanışı yaptı

Bubi Dağı tırmanışına Dağcılık Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ile birlikte 8 sporcu katıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu etapları başarılı geçen dağcılar, 4 saatte 2 bin 450 rakımlı Bubi Dağının zirvesine çıktılar. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı Bubi Dağına tırmanış etkinliğini yapan İl Temsilcisi Arslan ile dağcılar, 6 saatin sonunda Bubi Dağından indiler.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Bubi Dağının zirvesine çıkan 9 sporcu ve Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu zirvede Bayarak açarak zirve tırmanışında İstiklal marşı okudular. Tırmanışı tamamlayan Dağcılar tırmanışı tamamlayarak 2 saatte il merkezine dönüş yaptı.