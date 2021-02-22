İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrılı dağcılar Bubi Dağına kış tırmanışı yaptı

Ağrı Dağcılık İl Temsilciliğinin düzenlediği tırmanışa katılanlar deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Bubi Dağına kış tırmanışı yaptı.


Bubi Dağı tırmanışına Dağcılık Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ile birlikte 8 sporcu katıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu etapları başarılı geçen dağcılar, 4 saatte 2 bin 450 rakımlı Bubi Dağının zirvesine çıktılar. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı Bubi Dağına tırmanış etkinliğini yapan İl Temsilcisi Arslan ile dağcılar, 6 saatin sonunda Bubi Dağından indiler.


Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Bubi Dağının zirvesine çıkan 9 sporcu ve Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu zirvede Bayarak açarak zirve tırmanışında İstiklal marşı okudular. Tırmanışı tamamlayan Dağcılar tırmanışı tamamlayarak 2 saatte il merkezine dönüş yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.