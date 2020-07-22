Ağrılı engelli vatandaş İŞKUR'dan aldığı destekle kendi işini kurdu

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde yaşayan ve kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaş Tekin Polat, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik projesinden faydalanarak iş kurma hayalini gerçekleştirdi.

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne kayıtlı olan engelli vatandaş Tekin Polat, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik yürüttüğü proje kapsamında aldığı Engelli Hibe Desteği ile hayalini kurduğu iş yerini açtı.

Eleşkirt ilçesinde açılışı gerçekleştirilen İş yerinin açılışına katılan Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven yaptığı açıklamada: " Tekin Polat ; çocuğunun kas hastalığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi için İstanbul'a gittiğinde tanıştığı çiftlik sahibinin Engelli Hibe Desteği kapsamında kendi işini kurduğunu öğrenince Ağrı'ya dönüşte İŞKUR İl Müdürlüğümüze gelerek “ kendi işini kurmak istediğini belirtmiş” kurumumuza Engelli kaydını yaptırmış ve süreçle ilgili bütün detayları kurum personelimizden öğrenmiştir. Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanan Tekin Polat sürecin takipçisi olmuş Girişimcilik sertifikasını almış ardından Engelli Hibe Desteği Projesine istinaden hazırladığı ve hayalini kurduğu kuruyemişçi dükkanının projesini kurumumuza sunmuştur.Yapılan değerlendirmeler sonucunda engelli vatandaşımız Tekin Polat'ın projesi olumlu sonuçlanmıştır. Tekin Polat almış olduğu hibe desteğiyle kendi işinin patronu olmuştur" dedi.

İŞKUR'dan aldığı destekle kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşayan engelli vatandaş Tekin Polat ise: "Burası benim ekmek kapım diyerek girişe ekmek sandığı, yanı başına da ağzımızın tadı bozulmasın niyetiyle ilk misafirlerim için ikramlık çikolatalar bıraktım. Hayallerimin ilk günü hazırlığı bu şekildeydi ve bunu gerçekleştirme şansını elde etmiş oldum. Kendi halinde yerine, kendine özgü olmayı dustur edindim ve tüm engelleri aştığım bu mütevazı kuruyemiş dükkanını açtım. Anadolu insanının, Anadolu'nun cömertliğini sergilediği,umuduma umut katan “Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Engelli Ve Eski Hükümlü Hibe Projesi” kimsenin adını sanını bilmediği Eleşkirtli bir adama iş kapısı, aş kapısı oldu. Ağrı Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğüne hayallerimi gerçekleştirmemde yardımcı olduğu için sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.