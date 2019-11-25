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Ağrılı gençlerden anlamlı ziyaret

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına hayatını kaybeden öğretmenleri unutmadı.


Ağrı Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Cihangir Aslan, M.Fatih Eldem ve gönüllü gençlik merkezi üyeleri hayatını kaybeden öğretmenlerden Nurgül Gelturan ve Önder Baydar'ın kabirlerini ziyaret etti. Gençlik merkezi üyeleri, öğretmenlerin kabirlerine karanfil bırakarak dualar okudu.


Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Cihangir Aslan: “24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Ağrı ilimizde görev yapmış ve hayatını kaybeden öğretmenlerden merhum Önder Baydar ve merhume Nurgül Gelturan'ın kabirlerini ziyaret ederek dualar okuduk. İnşallah her yıl 24 Kasım'da bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Bize eşlik eden gençlik liderlerimize ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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